  4. Tartıştığı arkadaşına fırça sapıyla kabusu yaşattı!

Tartıştığı arkadaşına fırça sapıyla kabusu yaşattı

Bursa'da meydana gelen kavgada, arkadaşı tarafından fırça sapıyla darp edilen adam ağır yaralandı.

Kaynak: İHA
Olay, 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Barış K. (43) ve 4 arkadaşı Hamidiye Mahallesi 1. Uğur Sokak'ta bulunan bir evde alkol almaya başladılar.

4 şahıs iddiaya göre huzuru bozan Barış K.'yı evden dışarıya çıkararak uzaklaştırdılar. Bu duruma sinirlenen Barış K. Yerden aldığı taşla evin camını kırdı. 

Olaya öfkelenen Necmettin B. (50) Evdeki ahşap saplı fırçayı alıp Barış K.'yı kovalamaya başladı. Yaklaşık 300 metre süre kovalamaca sırasında Necmettin B. Elindeki fırçayı Barış K.'nın başına defalarca vurarak yaraladı.

Vurma sonucu fırça sapı parçalara ayrılırken Barış K. başından yaralandı. Şüpheli tekrar arkadaşlarının bulunduğu eve giderken, yaralı Barış K. İse olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

