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Tartıştığı otobüsten indirildi, sonrası korkunç

TEM’de otobüsten indirilen yolcu kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda diğer yolcularla tartıştığı için yolcu otobüsünden indirilen Barış B. (22), yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Bolu Dörtdivan ilçesi yakınlarında meydana geldi.

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İstanbul-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsünde seyahat eden Barış B. , iddiaya göre otobüsteki yolcularla bilinmeyen nedenle tartıştı.  

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Tartışmanın büyümesiyle birlikte Barış B., diğer yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle Dörtdivan dinlenme tesislerinin bir kilometre uzağında otobüsten indirildi.

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