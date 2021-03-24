Tartıştığı otobüsten indirildi, sonrası korkunç

TEM Otoyolu'nda diğer yolcularla tartıştığı için yolcu otobüsünden indirilen Barış B. (22), yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.