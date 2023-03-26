Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler

Olay, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet olduğu ileri sürülen iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.