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Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler

Batman'da, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, 11 kişi gözaltına alındı.

Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet olduğu ileri sürülen iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. 

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Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler - Resim: 2

Olayda ismi öğrenilemeyen 2 kişi, atılan taşlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler - Resim: 3

Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis tarafların kavgayı sonlandırması için havaya uyarı ateşi açtı. 

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Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler - Resim: 4

Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, kavga anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)

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