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  3. 12 Şubat 2018 13:03

Taşeron işçilerin kadro başvuru sonuçları açıklandı

Taşeron işçilerin kadro başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. İşte açıklanan listeler...

Taşeron işçilerin kadro başvuru sonuçları açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolunu açan düzenlemeyle ilgili özet bilgi notu paylaştı.

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Taşeron işçilerin kadro başvuru sonuçları açıklandı

Taşeron işçiler, kadrolu pozisyonda çalışabilmek için geçtiğimiz haftalarda başvurularını tamamladı ve yapılacak taşeron sınavı için bekleyişe geçti.

Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak, ardından sınav yapılacak.

Ancak bazı kurumlar başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı.

İşte açıklanan listeler...

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

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Taşeron işçilerin kadro başvuru sonuçları açıklandı

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Taşeron işçilerin kadro başvuru sonuçları açıklandı

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