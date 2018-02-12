Taşeron işçilerin kadro başvuru sonuçları açıklandı

Taşeron işçiler, kadrolu pozisyonda çalışabilmek için geçtiğimiz haftalarda başvurularını tamamladı ve yapılacak taşeron sınavı için bekleyişe geçti.



Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak, ardından sınav yapılacak.



Ancak bazı kurumlar başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı.



İşte açıklanan listeler...



ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

