Taşıma suyla göleti doldurdular

“Suyumuz arka dereden kendi basıncıyla gelip gölete takviye oluyor”

Yaklaşık 2 bin 500 metre uzaklıktaki dereden boru sistemiyle yağmur suyunu gölete taşıdıklarını belirten Beyaz Altın Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Şevket Kenar, geçtiğimiz yıla göre 2 kat doluluk oranına ulaştıklarını belirtti. Kendi imkânlarıyla yaptıkları sistemle göleti daha kolay doldurduklarını belirten Kenar, “Geçen sene suyumuz şuan olanın yarısı kadardı. Su olmadığı için geçen sene yeşillik ekemedik. Mecbur arpa ve buğday ektik. Bu sene suyumuz doldu. Şuradaki suyumuz arka dereden kendi basıncıyla gelip gölete takviye oluyor. Geçen sene kendimiz yaptık. Geçtiğimiz yıl yağış az olduğundan dolayı 15 gün su geldi. Daha sonra kesildi. Geçen sene buralarda yağış hiç yoktu desek yeri var. Hele kar yağışı çok çok azdı. Yok demeyecek kadar yağdı. En sonra 2020 yılında dolmuştu. Geçen sene yüzde 50’si dolmuştu. 20-22 metre kadar derinlik vardı. Geçen sene kar olmadığı için dolmadı” dedi.