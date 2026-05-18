Taşkın alarmı verilen 2 ilde okullar tatil edildi

20 Mayıs'ta okullar tatil edildi

Meteorolojik risklerin ve baraj tahliyesinin oluşturabileceği tehlikelerin değerlendirilmesi üzerine Amasya Valiliği, eğitime ara verildiğini duyurdu. Olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla, Amasya Merkez ve Taşova ilçelerindeki (köyler dahil) tüm resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde bölgemiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle, Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmiştir. Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda bölgemizdeki yağışların devam etmesi ve 19 Mayıs Salı günü de (yarın) Tokat Almus Barajının tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Amasya Merkez ilçemiz ile Taşova ilçemizdeki (köyleri dahil) tüm resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."