Taşkın alarmı verilen 2 ilde okullar tatil edildi
Amasya merkez ile Taşova ilçesinde olası sel ve taşkın riskine karşı okullarda eğitime 20 Mayıs Çarşamba günü ara verildi. Tokat Valiliği ise Tuhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildiğini açıkladı.
Amasya’da son günlerde etkisini artıran yoğun sağanak yağışlar, Yeşilırmak ve nehre bağlı dere yataklarında taşkınlara yol açtı. Kent genelinde yapılan ilk hasar tespit çalışmalarına göre, 3 bin 900 dekar tarla ile 1950 dekar sera alanı olmak üzere toplam 5 bin 850 dekar tarım arazisi su altında kaldı. Bölgede kırsal altyapı da ciddi hasar gördü.
Vali Önder Bakan, Tokat’taki Almus Barajı’nın tam doluluğa ulaştığını belirterek, “19 Mayıs Salı günü barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durum sonucu Yeşilırmak’taki su seviyesinin ciddi seviyede artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir” diye konuştu.
Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan, özellikle Amasya ve Taşova ilçe merkezleri ile kırsal bölgelerde Yeşilırmak ve dere yataklarından uzak durulmasını istedi. Güvenlik güçlerinin riskli bölgelerde önlem aldığını kaydeden Bakan, resmi kurumların uyarılarının dikkatle takip edilmesini ve sosyal medyada yayılan kaynağı belirsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.
20 Mayıs'ta okullar tatil edildi
Meteorolojik risklerin ve baraj tahliyesinin oluşturabileceği tehlikelerin değerlendirilmesi üzerine Amasya Valiliği, eğitime ara verildiğini duyurdu. Olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla, Amasya Merkez ve Taşova ilçelerindeki (köyler dahil) tüm resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Son günlerde bölgemiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle, Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmiştir. Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda bölgemizdeki yağışların devam etmesi ve 19 Mayıs Salı günü de (yarın) Tokat Almus Barajının tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Amasya Merkez ilçemiz ile Taşova ilçemizdeki (köyleri dahil) tüm resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."
Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 gün eğitime ara verildi
Tokat Valiliği tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde bazı noktalarda taşkınların meydana geldiği belirtildi. Meteoroloji verilerine göre yağışların devam etmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, 19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi yapılmasının öngörüldüğü ifade edildi. Bu nedenle Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artabileceği ve yeni taşkınların oluşabileceği bildirildi. Açıklamada, muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Turhal ilçesi genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı bildirildi.
Valilik, vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri ve dere yatakları başta olmak üzere riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.