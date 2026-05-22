Taşkın riski büyüyor: Köprüler sökülmeye başlandı

Tokat için yağış uyarısı

Diğer yandan Tokat Valiliği, resmi sanal medya hesabından yağış duyurusu yaptı. Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Yetkililer, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıları takip etmeleri gerektiğini de vurguladı. (DHA)