Taşkın riski büyüyor: Köprüler sökülmeye başlandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak su tahliyesine başlaması ve şiddetli sağanak yağışlar, Yeşilırmak'ta taşkın riskini zirveye taşıdı. Olası sel felaketini önlemek için harekete geçen ekipler, ırmak üzerindeki köprüleri sökmeye başladı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması ve dolusavaklardan zorunlu su tahliyesinin başlaması bölgede kırmızı alarma neden oldu. Şiddetli sağanak yağışların da etkisiyle Yeşilırmak'taki su seviyesinin hızla yükselmesi ile belediye ve DSİ ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.
Bu kapsamda, Pazar Mahallesi'nde yer alan demir yaya köprüsü, suyun geçişini engellememesi amacıyla bağlantı noktalarından dikkatlice kesilerek vinçler yardımıyla yerinden söküldü. Riskli görülen bir diğer nokta olan Sanayi Sitesi bölgesindeki köprünün de demir korkulukları, akıntının önünde set oluşturmaması için ekiplerce kaldırıldı.
Polis ve zabıta ekipleri, nehir çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin vermezken; DSİ ekiplerinin merkezdeki taşkın önleme çalışmaları sürüyor.
Tokat için yağış uyarısı
Diğer yandan Tokat Valiliği, resmi sanal medya hesabından yağış duyurusu yaptı. Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Yetkililer, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıları takip etmeleri gerektiğini de vurguladı. (DHA)