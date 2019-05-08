Tatbikat sırasında kaçak göçmenler yakalandı
Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı. Tatbikat sırasında Yunanistan'a gitmek isteyen 40 kaçak göçmen yakalandı.
Hava Eğitim Komutanlığı'nın koordinesinde Sakız ve Midilli adaları arasında kalan bölümde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği uluslararası sularda batmakta olan bir balıkçı gemisinin personeli, helikopter ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Tatbikatın yapıldığı anlarda, Menderes ilçesi açıklarında lastik botla denize açılan 8’i çocuk 40 kaçak göçmen de yakalandı.
Hava Eğitim Komutanlığı koordinesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının katıldığı Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir’in katılımıyla Ege Denizi’nde başladı.
'Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemenin, işbirliği ve koordinasyonu en üst düzeye çıkarmanın, unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerinin geliştirmesinin' amaçlandığı tatbikata, 8 ülkeden, 16'sı yabancı olmak üzere toplam 66 gözlemci katıldı. Tatbikatta Azerbaycan, KKTC, Filistin, Japonya, Kuveyt, Güney Kore, Pakistan ve Kosova'dan temsilciler yer aldı.