Tatbikat sırasında kaçak göçmenler yakalandı

Hava Eğitim Komutanlığı'nın koordinesinde Sakız ve Midilli adaları arasında kalan bölümde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği uluslararası sularda batmakta olan bir balıkçı gemisinin personeli, helikopter ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Tatbikatın yapıldığı anlarda, Menderes ilçesi açıklarında lastik botla denize açılan 8’i çocuk 40 kaçak göçmen de yakalandı.