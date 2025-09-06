Tatil cenneti Bodrum'da orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
2 uçak, 5 helikopter ile 10 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
