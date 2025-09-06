  1. Anasayfa
  4. Tatil cenneti Bodrum'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
Tatil cenneti Bodrum'da orman yangını - Resim: 1

Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. 

Tatil cenneti Bodrum'da orman yangını - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Tatil cenneti Bodrum'da orman yangını - Resim: 3

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. 

Tatil cenneti Bodrum'da orman yangını - Resim: 4

2 uçak, 5 helikopter ile 10 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. 

