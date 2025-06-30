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Tatil cenneti Bodrum'da yangın paniği: AVM tahliye edildi

Muğla'nın ünlü tatil cenneti Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı. Bölgedeki bir alışveriş merkezi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: DHA
Tatil cenneti Bodrum'da yangın paniği: AVM tahliye edildi - Resim: 1

Ortakent Mahallesi'nde yakınlarındaki dağlık ve makilik alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

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Tatil cenneti Bodrum'da yangın paniği: AVM tahliye edildi - Resim: 2

İhbarla bölgeye itfaiye, arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. 

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Tatil cenneti Bodrum'da yangın paniği: AVM tahliye edildi - Resim: 3

Bölgede bulunan bir AVM tedbir amaçlı boşaltıldı. 

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Tatil cenneti Bodrum'da yangın paniği: AVM tahliye edildi - Resim: 4

Yoğun trafik nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşması zorlaşırken, yangına müdahale sürüyor. (DHA)

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