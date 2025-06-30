Tatil cenneti Bodrum'da yangın paniği: AVM tahliye edildi
Muğla'nın ünlü tatil cenneti Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı. Bölgedeki bir alışveriş merkezi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kaynak: DHA
Ortakent Mahallesi'nde yakınlarındaki dağlık ve makilik alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
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İhbarla bölgeye itfaiye, arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
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Bölgede bulunan bir AVM tedbir amaçlı boşaltıldı.
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Yoğun trafik nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşması zorlaşırken, yangına müdahale sürüyor. (DHA)
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