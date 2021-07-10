Tatil cenneti Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu

İzmir ve çevre illerden çok sayıda kişi hafta sonunu fırsat bilip Ilıca Plajı’na akın etti. Vatandaşlar sosyal mesafe için düzenlenen localarda vakit geçirdi. Geçen sene yaz aylarında pandemi nedeniyle sessizliğe hakim olan Çeşme eski günlerine geri döndü.