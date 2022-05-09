Tatil cennetinde çalıların arasında gizlenirken yakalandılar
İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de jandarma ekipleri, eski Alman tatil köyü bölgesindeki ormanlık alanda, çalılıklar arasında gizlenmiş 35 düzensiz göçmeni yakaladı.
Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bugün saat 11.00 sıralarında, Şehit Mehmet Mahallesi eski Alman tatil köyü yakınındaki ardıç ağaçlarından oluşan ormanlık alanda, çalılıklar arasında gizlenmiş 12'si erkek, 23'ü kadın, toplam 35 düzensiz göçmeni yakaladı.
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Düzensiz göçmenlerden 20'sinin Yemen, 7'sinin Ertire, 8'inin de Togo uyruklu olduğu belirlenirken, düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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