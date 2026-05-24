Tatil cennetinde isale hattı patladı; denizin rengi değişti
Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum'da ana içme suyu isale hattında meydana gelen patlama büyük hasara yol açtı. Patlamanın şiddetiyle yol çökerken, tonlarca şebeke suyu boşa akarak denize ulaştı. Akan çamurlu su nedeniyle Bodrum mavisinin bir bölümü kahverengiye büründü.
Kaynak: DHA
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan ana içme suyu isale hattında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi.
Basınçlı suyun etkisiyle caddenin bir bölümündeki asfalt tamamen yarılırken, tonlarca temiz su saniyeler içinde boşa akmaya başladı.
Yoldaki toprak ve çakılları da önüne katan tazyikli su, caddeden aşağıya doğru akarak sahil şeridine ulaştı. Çamurlu suyun denize dökülmesiyle birlikte, denizin rengi kahverengiye döndü.
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri tarafından bölgede onarım çalışması başlatıldı.
