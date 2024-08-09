Tatil cennetinde orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı.
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Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
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KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 7 helikopter, 2 iş makinesi, 15 arazöz ve 68 personelin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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