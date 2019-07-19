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  3. 19 Temmuz 2019 10:28

Tatil cennetinde rezalet ! 5 kadın, 1 erkek çıplak halde yakalandı

Tayland'ın ünlü turistik adası Krabi'de bir plaja gece yarısı denize çıplak giren 5 kadın ve 1 erkek turiste polis müdahale etti.

Tatil cennetinde rezalet ! 5 kadın, 1 erkek çıplak halde yakalandı

Tayland'da gece yarısı yüzmek için çırılçıplak soyunan Avustralya, İspanya, İngiliz ve Japonya'dan gelen 6 İngiliz turist, Krabi halkını öfkelendirdi. 17-20 yaş grubundan 6 turiste polis müdahale etti. Deniz kenarından alınan 6 turisti kıyafetlerine kadar yürütüldü.

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Tatil cennetinde rezalet ! 5 kadın, 1 erkek çıplak halde yakalandı

Beş kadın ve bir erkek umutsuzca üstlerini elleriyle kapatarak yürümek zorunda kaldı. Yerel halk, gece yarısı sahilde çırılçıplak yürüyen turistleri videoya kaydetti.

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Tatil cennetinde rezalet ! 5 kadın, 1 erkek çıplak halde yakalandı

Yerel halk, gece yarısı sahilde çırılçıplak yürüyen turistleri videoya kaydetti. Çıplak yüzücüler halka açık bir plajda çıplak denize girdikleri için karakola götürüldüler ve kişibaşı 500 Tayland bahtı (16 dolar) ödemek zorunda kaldılar.

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Tatil cennetinde rezalet ! 5 kadın, 1 erkek çıplak halde yakalandı

Polis, grupta sekiz kişinin bulunduğunu ve sadece altısının çırılçıplak denize girdiğini ekledi.

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