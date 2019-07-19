Tatil cennetinde rezalet ! 5 kadın, 1 erkek çıplak halde yakalandı

Tayland'da gece yarısı yüzmek için çırılçıplak soyunan Avustralya, İspanya, İngiliz ve Japonya'dan gelen 6 İngiliz turist, Krabi halkını öfkelendirdi. 17-20 yaş grubundan 6 turiste polis müdahale etti. Deniz kenarından alınan 6 turisti kıyafetlerine kadar yürütüldü.



