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  4. Tatil cennetinde vahşet! Çarşaftan sızan kanı görünce ihbar ettiler

Tatil cennetinde vahşet! Çarşaftan sızan kanı görünce ihbar ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Gazderesi mevkisindeki ormanlık alanda kayalıkların arasında bir çarşaf içerisine sarılı üzerinde de kan olan bir paket görenler, durumu polise bildirdi.

Tatil cennetinde vahşet! Çarşaftan sızan kanı görünce ihbar ettiler - Resim: 1

Belirtilen bölgeye gelen ekipler bir süre önce bölgeye bırakılan ve kötü kokuların yayıldığı paketi açtı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, bez paketin içerisinde ölü bir köpeğin olduğu tespit edildi.

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Tatil cennetinde vahşet! Çarşaftan sızan kanı görünce ihbar ettiler - Resim: 2

Ölü köpeğin paketlenip bölgeye bırakılması çevredekilerin de tepkisine neden oldu.

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Tatil cennetinde vahşet! Çarşaftan sızan kanı görünce ihbar ettiler - Resim: 3

Ölen hayvanın belediye ekiplerince bölgeden alınarak uygun bir alana gömüleceği öğrenildi.

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Tatil cennetinde vahşet! Çarşaftan sızan kanı görünce ihbar ettiler - Resim: 4
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