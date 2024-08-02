Tatil cennetine akın: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Cuma akşamı itibarıyla Bodrum'a giriş yapan araçların sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Özellikle hafta sonu tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçeye akın etti. Bu durum ilçeye giriş noktalarında büyük bir trafik sıkışıklığına yol açtı.