Tatil cennetine akın: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum, hafta sonu tatilci akınına uğradı. Son 24 saatte ilçeye giriş yapan araç sayısı 20 bini aşarken, trafik durma noktasına geldi.
Kaynak: İHA
Cuma akşamı itibarıyla Bodrum'a giriş yapan araçların sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Özellikle hafta sonu tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçeye akın etti. Bu durum ilçeye giriş noktalarında büyük bir trafik sıkışıklığına yol açtı.
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Yoğunluk nedeniyle araçlar neredeyse ilerleyemez hale geldi ve sürücüler saatlerce trafikte mahsur kaldı. Trafikte bekleyen sürücüler, sıcak havanın da etkisiyle çileden çıktı.
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Trafik yoğunluğu, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kilometrelerce uzunluktaki araç kuyrukları net bir şekilde görüldü.
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Özellikle Bodrum'un giriş noktalarında yaşanan yoğunluk, havadan bakıldığında daha da çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı.
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