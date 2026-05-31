Tatil dönüşü yolunda bir ailenin önünü kesen magandaya 180 bin TL ceza ve 60 gün ehliyet iptali
Bolu TEM Otoyolu'nda bayram dönüşü bir ailenin yolunu kesip sürücünün boğazını sıkan cip sürücüsüne rekor ceza! Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası emniyet güçleri, saldırgan Ö.B.'ye 180 bin TL para cezası uyguladı ve ehliyetine 60 gün el koydu.
Bolu TEM Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü trafiği tehlikeye atarak bir ailenin yolunu kesen ve sürücüyü darbeden cip sürücüsü Ö.B.'ye (41) adalet tokadı gecikmedi. Bugün saat 08.30 sularında İstanbul istikameti Köroğlu Rampaları mevkiinde meydana gelen yol kesme ve darp olayının ardından, emniyet güçleri saldırgana tam 180 bin TL idari para cezası kesti ve ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el koydu.
Olayın detaylarına göre; Kastamonu'dan memleketleri Kocaeli'ye dönmekte olan 32 yaşındaki A.D. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken Ö.B.'nin kullandığı cip tarafından aniden direksiyon kırılarak tehlikeli bir manevrayla durduruldu. Otoyolun ortasında aracından inen öfkeli cip sürücüsü, hareket etmek üzere olan otomobilin kapısını zorla açarak direksiyon başındaki A.D.'nin boğazını sıktı.
Kavgayı ayırmak ve eşini saldırganın elinden kurtarmak isteyen 28 yaşındaki Ü.D. ise arbede sırasında aldığı darbelerle elinden yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle saldırgan güçlükle sakinleştirildi.
Araçtaki kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği o dehşet anları, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük bir infial yarattı. Ailenin Kocaeli'ye dönmesinin ardından görüntüleri doğrudan ihbar kabul eden güvenlik güçleri, Ö.B.'nin kimliğini hızla tespit etti. Verilen 180 bin TL'lik rekor idari para cezasının yanı sıra Bolu Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla saldırgan sürücü hakkında; "Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi", "Tehdit" ve "Kasten Yaralama" suçlarından derinlemesine adli soruşturma başlatıldı.