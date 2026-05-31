Tatil dönüşü yolunda bir ailenin önünü kesen magandaya 180 bin TL ceza ve 60 gün ehliyet iptali

Bolu TEM Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü trafiği tehlikeye atarak bir ailenin yolunu kesen ve sürücüyü darbeden cip sürücüsü Ö.B.'ye (41) adalet tokadı gecikmedi. Bugün saat 08.30 sularında İstanbul istikameti Köroğlu Rampaları mevkiinde meydana gelen yol kesme ve darp olayının ardından, emniyet güçleri saldırgana tam 180 bin TL idari para cezası kesti ve ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el koydu.