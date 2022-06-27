Tatil planı yapanlar dikkat! Bakanlıktan kritik uyarı
Ticaret Bakanlığı, tatil planı yapan vatandaşları yanıltıcı indirim kampanyaları ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Özellikle sosyal medyada tanınmış turizm tesislerinin logo ve isimleri kullanılarak tüketicilerin mağdur edildiği, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği belirtildi.
Yaz aylarının gelmesi ve Kurban Bayramı tatilinin yaklaşması ile birlikte, tatil planlarında artış yaşanmaya başladı. Ticaret Bakanlığı, turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşanacağı bu dönemi fırsata çevirmeyi amaçlayan kötü niyetli kişilere karşı tüketicileri uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin sıkça tercih ettiği otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğraf ve isimlerinin kopyalanarak, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle mağdur edildiği belirtildi.
Yine bununla birlikte en çok karşılaşılan bir diğer yanıltıcı unsurun ise konaklama yapılacak otellere ilişkin verilen yıldız bilgisinin doğru çıkmadığının görüldüğüne dikkat çekilerek, "Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır" denildi.
'KAYITLI OLUP OLMADIĞI SORGULANMALI'
Açıklamada, rezervasyon öncesi dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin şöyle denildi:
"Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentası veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde kayıtlı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayabilirler. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve ayrıca internet sitelerinin ETBİS’e (elektronik ticaret bilgi sistemi) kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi, sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentalarının kendi internet sitesinin tercih edilmesi, ödemeler gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmekte."
'ARABULUCUYA BAŞVRULMASI GEREKİYOR'
Reklam ve tanıtımı ile karşılaşılan paket tur ya da konaklama faaliyetinin tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendiriliyor ise; ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları denetlemekle görevli Reklam Kurulu Başkanlığı’na başvurulması gerektiği belirtilerek, "Yapılacak şikayetin Reklam Kurulu Başkanlığınca değerlendirilmesi için şikayete konu reklamların hangi mecralarda ve hangi tarihlerde yayınlandığı bilgisinin, varsa reklam görsellerinin ve şikayet konusu hususla ilgili ispat niteliğindeki diğer bilgi ve belgelerin yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılacak başvuruda iletilmesi gerekmekte. Şayet bu nitelikte bir satın alma yapılır ve sonrasında tüketiciler mağduriyet yaşar ise, bu noktada mağduriyetin giderilmesi için yapılacak başvuru mercii uyuşmazlık tutarına göre Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri olacaktır. Kayıpların tazmin edilmesi amacıyla değeri 15 bin 430 TL’nin (2022 yılı için) altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 15 bin 430 TL ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedirler. Ancak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/A maddesi uyarınca dava şartı olarak Tüketici Mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmekte" ifadesine yer verildi.