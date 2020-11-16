Tatil sitesinin kabusu oldular! İmdatlarına avcılar yetişti

Balıkesir Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Ali Kebapıoğlu da, “Müdürümüz Arif Efetekin’in daveti üzerine buraya geldik. Bizi çok iyi ağırladılar. Burada 17 domuz olduğu belirlendi. Ancak biz 6 domuz vurabildik. Bizi burada ağırladılar. Mermilerimizi de sağladılar. Başta Arif Efetekin olmak üzere tüm Artur yönetimine teşekkür ederiz” diye konuştu.

