Tatil yapacaklara kritik uyarı: Saat 05.00'ten sonra kaldırılıyor

"Dikkatli olmak gerekiyor"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da tatil paketi satın almak için acenteler ya da direkt otellerle iletişime geçilerek rezervasyon yaptırıldığını söyledi.