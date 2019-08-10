Tatilciler Bodrum'a giriş yaptı
5 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler Bodrum’a akın etti. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden yaklaşık 1,5 milyon yerli turist ilçede uzun trafik kuyrukları oluşturdu.
Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu güçlükle geçebildi. Araçlarıyla ilçeye gelen yerli turistler trafik çilesiyle karşılaştı.
Tatilciler, 5 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum’a akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilen ve Cuma günü mesainin bitiminin ardından yola çıkan binlerce tatilci nedeniyle Bodrum’da kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu. Bodrum’a karayoluyla gelen çok sayıda tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.
Son 5 yılın en yoğun sezonu
Verilere göre Kurban Bayramı’nda Ege ve Akdeniz kıyılarının son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum’da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı. Muğla’nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz ilçeye gelenlerin geri dönme ihtimali olduğunu, bayramlarının kabus olmasını için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.
Seferler 2 katına çıktı
Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle seyahat firmaları turizm kentlerine ek seferler düzenlemeye başladı. Bayram tatili boyunca 1,5 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlamayı planlayan Bodrum’a yaklaşık 173 ek uçak sefer yapılacağı, havayolu şirketlerince açıklandı. Milas-Bodrum havaalanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmalarının da Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi talebin yoğun olduğu turizm bölgelerine ek otobüs seferleri koyduğu öğrenildi.
Otellere girişler başladı
Bayram tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere gelmeye başladı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar otellerin yanı sıra apart ve pansiyonları da doldurdu.