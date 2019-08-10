Tatilciler Bodrum'a giriş yaptı



Son 5 yılın en yoğun sezonu

Verilere göre Kurban Bayramı’nda Ege ve Akdeniz kıyılarının son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum’da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı. Muğla’nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz ilçeye gelenlerin geri dönme ihtimali olduğunu, bayramlarının kabus olmasını için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.