Bayramda Çeşme'nin nüfusu 1 milyonu aşacak
İzmir'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de, bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanması turizmciyi sevindirirken, otellerde bayram rezervasyonları yüzde 100'e ulaştı. Bayram tatilinde Çeşme nüfusunun 1 milyonu aşması bekleniyor.
Kurban Bayramı'nın, sezonun yoğunluk yaşanan ağustos ayına denk gelmesi ve tatilin 9 güne uzatılması nedeniyle, İzmir'in Çeşme ilçesinde, turizmcilerin yüzleri güldü. Şimdiden turistik otel, butik otel ve pansiyonlarda rezervasyonlarda yüzde 100 doluluk oranı yakalandı. Bayram tatilinde gelecek günübirlikçilerle Çeşme nüfusunun 1 milyonu aşması bekleniyor.
Çeşme Belediyesi tarafından tatilcilerin huzurlu ve stresten uzak bir tatil yaşaması için bütün önlemlerin alındığını açıklayan Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, "Belediyemizin kadrosunun 40 bin nüfusa göre belirlenmiş olmasına karşın, tüm çalışanlarımızın özverisiyle bayram tatillerinde bir milyonu aşan nüfusa da aksatmadan hizmet vermeye çalışıyoruz. Kurban Bayramı tatili için ilçemize gelecek tüm misafirlerimizin huzur içinde tatil yapabilmeleri için bütün önlemleri aldık" dedi.
EMNİYET EKİPLERİ ARTTIRILDI
Öte yandan Çeşme'ye bayram tatili için gelecek tatilcilerin huzur ve güveni için emniyet tedbirleri de alındı. 9 günlük bayram tatilinde Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den gelecek takviye ekiplerle güçlendirilecek. Çeşme otoyolu girişlerinde ve eski İzmir yolu girişinde 24 saat görev yapacak olan emniyet ekipleri, Çeşme'deki yollarda ve eğlence yerlerinde denetimleri arttıracak.