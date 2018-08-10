Bayramda Çeşme'nin nüfusu 1 milyonu aşacak

Çeşme Belediyesi tarafından tatilcilerin huzurlu ve stresten uzak bir tatil yaşaması için bütün önlemlerin alındığını açıklayan Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, "Belediyemizin kadrosunun 40 bin nüfusa göre belirlenmiş olmasına karşın, tüm çalışanlarımızın özverisiyle bayram tatillerinde bir milyonu aşan nüfusa da aksatmadan hizmet vermeye çalışıyoruz. Kurban Bayramı tatili için ilçemize gelecek tüm misafirlerimizin huzur içinde tatil yapabilmeleri için bütün önlemleri aldık" dedi.