Tatilciler dönüş yoluna geçti
Kurban Bayramı tatilini erken bitiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tekirdağ-İstanbul Yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip Trakya istikametine giden tatilcilerin, dönüş yolculuğu erken başladı. Dönüş yolculuğunu son güne bırakmayan tatilciler İstanbul girişinden itibaren yoğunluğa neden oldu.
Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illere gitmek için yola çıkan tatilciler Silivri’den itibaren TEM’de uzun kuyruklar oluşturdu. İ