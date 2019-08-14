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  3. 14 Ağustos 2019 09:53

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Kurban Bayramı tatilini erken bitiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tekirdağ-İstanbul Yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip Trakya istikametine giden tatilcilerin, dönüş yolculuğu erken başladı. Dönüş yolculuğunu son güne bırakmayan tatilciler İstanbul girişinden itibaren yoğunluğa neden oldu.

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Tatilciler dönüş yoluna geçti

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illere gitmek için yola çıkan tatilciler Silivri’den itibaren TEM’de uzun kuyruklar oluşturdu. İ

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Tatilciler dönüş yoluna geçti

Kurban Bayramı'nda tatil için Edremit Körfezi'ni tercih edenler bölgede yoğunluk oluşturdu.

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Tatilciler dönüş yoluna geçti

Çanakkale-Balıkesir ve Çanakkale-İzmir kara yollarının Akçay ile Altınoluk tatil bölgelerinin girişlerinde araç yoğunluğu yaşandı.

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