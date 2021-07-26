Tatilciler gitti, Türkiye'nin cenneti sahiplerine kaldı

Polonyalı Ameliga Milena (23), 'İki hafta süreyle annemle tatile geldim. Marmaris çok güzel ve huzurlu. Şu an sakinleşti doyasıya tatil yapıyorum' dedi. Lena Milena (54) ise 'Marmaris'e ilk defa geldik. Çok güzel ve mutluyuz. Türk insanları çok iyi' dedi.