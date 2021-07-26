Tatilciler gitti, Türkiye'nin cenneti sahiplerine kaldı
Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret ettiği ve 15 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu Muğla’nın Marmaris ilçesi, tatilcilerin gitmesiyle rahat bir nefes aldı. Ünlü tatil beldesi, yöre halkı ve turistleri kaldı.
DHA’nın haberine göre, Marmaris ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallesine, Kurban Bayramı'nda özel araçları ve toplu taşıma ile gelen tatilciler 9 günlük tatilin ardından dönüşe geçti. Dün öğlen saat 12.30'dan itibaren otellerden çıkan tatilciler özel araçlarıyla ilçe merkezinden geçiş yaptı.
İlçe merkezindeki sahil yollarını tercih edenler 4 kilometrelik uzun araç konvoyu oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yolu açmak için önlem aldı. Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 4 saatte 70 bin araç çıkış yaptı. Saat 16.00'dan itibaren ilçedeki Atatürk Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde araç trafiği azaldı.
Sahil yolları ve plajlar ilçe yaşayanları ile yabancı turistlere kaldı. Marmarisliler ve turistler, Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajları doldurdu. Kimileri şezlonglarını uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise çocuklarıyla denizde yüzdü.
Polonyalı Ameliga Milena (23), 'İki hafta süreyle annemle tatile geldim. Marmaris çok güzel ve huzurlu. Şu an sakinleşti doyasıya tatil yapıyorum' dedi. Lena Milena (54) ise 'Marmaris'e ilk defa geldik. Çok güzel ve mutluyuz. Türk insanları çok iyi' dedi.