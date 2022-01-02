Tatilciler haftasonunda Uludağ'a akın etti

Yılbaşı için Tekirdağ’dan Uludağ'a geldiğini söyleyen Umut Karakaş, “Yılbaşı tatili için geldim. Güzel geçiyor. Uludağ’a ilk defa geliyorum. Daha önce hiç kayak da yapmamıştım. İlk defa kayak yapmayı denedim. İlk gün çok düştüm ama ikinci günümde öğrendim. Pistler çok kalabalık. Uludağ çok tercih ediliyor. Kayak yapabildiğimi görmek hoşuma gitti, tekrar gelmeyi düşünüyorum” dedi.