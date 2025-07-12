  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tatilciler yola düştü; 2 il arasında trafik durma noktasına geldi

Tatilciler yola düştü; 2 il arasında trafik durma noktasına geldi

Aydın-Muğla arasındaki 60 kilometrelik karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kaynak: İHA
Tatilciler yola düştü; 2 il arasında trafik durma noktasına geldi - Resim: 1

Aydın-Muğla karayolu öğle saatlerinde büyük bir araç yoğunluğuna sahne oldu. Öğle saatlerinden itibaren başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerden yola çıkan binlerce araç, Aydın’ın Çine ilçesinde başlayan yoğunluk Muğla’ya kadar devam etti. Çine çıkışında oluşan uzun kuyruklar, Muğla girişindeki Yatağan ilçesinde de devam etti.

1 / 6
Tatilciler yola düştü; 2 il arasında trafik durma noktasına geldi - Resim: 2

Özellikle Yatağan ile Menteşe ilçesi arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik güzergahta araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelen akış, sürücülere zor anlar yaşattı.

2 / 6
Tatilciler yola düştü; 2 il arasında trafik durma noktasına geldi - Resim: 3

İzmir, Manisa ve Aydın'dan günübirlik tatil için gelen sürücülere İstanbul, Bursa, Ankara gibi illerden Muğla’ya tatile gelen tatilciler ile birleşince karayolunda araçlar hareket etmekte zorlandı.

3 / 6
Tatilciler yola düştü; 2 il arasında trafik durma noktasına geldi - Resim: 4
4 / 6