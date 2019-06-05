Tatilcilere müjde ! Yeni yasa geliyor

Doğrulama linki geliyor





İnternet sitesinin yasal bir seyahat acentesine ait olup olmadığının görünmesi için doğrulama linki zorunluluğu da geliyor. Tüketici bu linki görmezse sitenin sahte olduğunu bilecek. Doğrulama linki TÜRSAB tarafından verilecek. Bu sistem için ciddi bir altyapı yatırımı yapan TÜRSAB, tüketiciyi bilinçlendirmek için kamu spotları hazırlıyor.