Tatilcilere müjde ! Yeni yasa geliyor
Hükümet, Seyahat Acenteleri yasasında düzenlemeye gidiyor. Mevcutta sadece paket turlar sigortalanırken, yeni yasa otelden uçak biletine kadar her tatil ürününü kapsayacak.
Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre hükümet, yeni Seyahat Acenteleri Yasası'nı hazırladı. Bayram sonrası Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeye göre, tüketicinin mağdur olmaması için sigorta sistemi devreye giriyor. Sadece paket turların sigortalandığı ve pazarın yüzde 10'unu kapsayan mevcut sistem genişletilerek, otelden uçak biletine seyahat acentesi üzerinden alınan her tatil ürünü sigortalanacak. Mesleki sorumluluk sigortası adı verilen yeni düzenlemeyle kaçak ve sahte acentelerin önü kapanacak.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TÜRSAB) üye 10 binden fazla acente de mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak. Tüketici otel ya da uçak biletinde bir mağduriyet yaşarsa parasını sigortadan alacak. Tüketiciyi zor durumda bırakan acentenin ise belgesi askıya alınacak.
Adli cezaya çevrilecek
Yeni yasa kaçak ve sahte acentelerin de önüne geçecek. İnternet üzerinden satış yapan kaçak acente bilişime kapatılacak. Mevcut yasaya göre kaçak acenteye idari para cezası veriliyordu. Yeni yasa ile bu adli para cezasına çevrilecek. Ortalama 20 bin TL olan bu cezanın ödenmemesi halinde para cezası hapis cezasına çevrilerek suç da kişinin adli siciline işlenecek.
Doğrulama linki geliyor
İnternet sitesinin yasal bir seyahat acentesine ait olup olmadığının görünmesi için doğrulama linki zorunluluğu da geliyor. Tüketici bu linki görmezse sitenin sahte olduğunu bilecek. Doğrulama linki TÜRSAB tarafından verilecek. Bu sistem için ciddi bir altyapı yatırımı yapan TÜRSAB, tüketiciyi bilinçlendirmek için kamu spotları hazırlıyor.