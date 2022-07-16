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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı

Muğla'nın gözde tatil merkezi Bodrum'da tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Turgutreis'ten Milas yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı - Resim: 1

Önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'a 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 300 bine yakın araç giriş yaptı. 188 bin olan kentin resmi nüfusu bayram tatilinde yaklaşık 1 milyona ulaştı. Yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Otellerde ise yüzde 100'e varan doluluk yaşandı.

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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı - Resim: 2

Bayram tatilinin bitimine 1 gün kala tatilciler dönüş yoluna geçti. Turgutreis-Milas istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Vakaya giden ambulanslar trafikte zor anlar yaşadı. 

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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı - Resim: 3

Trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Milas'tan Turgutreis yönüne ise akıcı bir trafik gözlendi.

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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı - Resim: 4

Öte yandan, son 3 günde 100 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından, bayram tatili boyunca trafikte yaklaşık 10 bine yakın araçta kontrol yapıldığı bildirildi. (DHA)

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