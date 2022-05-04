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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: İşte trafikte son durum!

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine veya tatile giden vatandaşlar dönüş yoluna geçti. 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de, uzun araç kuyrukları oluştu.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: İşte trafikte son durum! - Resim: 1

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bayram dönüşleri nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: İşte trafikte son durum! - Resim: 2

Kentte dün akşam başlayan dönüş yoğunluğu, Ramazan Bayramı'nın son gününde de devam etti. Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenler, sabah saatlerinden itibaren trafiğe neden oldu.

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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: İşte trafikte son durum! - Resim: 3

Kırıkkale-Ankara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı.

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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: İşte trafikte son durum! - Resim: 4

Trafiğin gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. 

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