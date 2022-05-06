Tatili uzatmak için rapor isteyenler doktorları isyan ettirdi

Antalya'da görevliyken Kocaeli'ne atanan ve doğum izninde olan bir doktor, tanıdığı kişinin arkadaşının kendisini arayıp, 'Ben X kişinin arkadaşıyım, Antalya'dayım rapor alacaktım' diye rapor istediğini, Kocaeli'ye atandığını ve doğum izninde olduğunu söylemesi üzerine de 'Bir arkadaşına söylesen de yazıverse' diye talebini sürdürdüğünü anlattı. Başka bir doktor ise bir günde hepsi kamu çalışanı 200'e yakın kişinin rapor istediğini söyledi.