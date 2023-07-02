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Tatilin son gününde de plajlar doldu taştı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve İzmir'in Çeşme ilçesinde bayram tatilinde yaşanan yoğunluk son günde de devam etti.

Tatilin son gününde de plajlar doldu taştı - Resim: 1

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 63'lere ulaştığı Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk göze çarptı. 

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Tatilin son gününde de plajlar doldu taştı - Resim: 2

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin bugün sona ermesinin ardından yerli tatilciler memleketlerinin yolunu tuttu. 

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Tatilin son gününde de plajlar doldu taştı - Resim: 3

Tatilde yüz binlerce yerli tatilciyi ağırlayan Konyaaltı Sahili, Antalyalılara ve yabancı turistlere kaldı. 

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Tatilin son gününde de plajlar doldu taştı - Resim: 4

Sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'ne gelenler, yoğunluk oluşturdu. 

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