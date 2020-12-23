Tayland Kralı'nın metresinin çıplak fotoğrafları ortaya saçıldı

Evlendikten sadece üç ay sonra, doğum günü için kendisine resmi metres ataması yapan ve koronavirüs salgınının vurduğu ülkesini, salgın sırasında bırakıp haremiyle Alper'deki ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı, halkının tepkisiyle karşı karşıya. Ancak Tayland Kralı bir skandalla daha gündemde.

