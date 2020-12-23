Tayland Kralı'nın metresinin çıplak fotoğrafları ortaya saçıldı
Dünyanın en tartışmalı lideri, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin cinsel içerikli fotoğrafları ortaya çıktı.
Evlendikten sadece üç ay sonra, doğum günü için kendisine resmi metres ataması yapan ve koronavirüs salgınının vurduğu ülkesini, salgın sırasında bırakıp haremiyle Alper'deki ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı, halkının tepkisiyle karşı karşıya. Ancak Tayland Kralı bir skandalla daha gündemde.
İngiliz basınında çıkan habere göre Kral Maha Vajiralongkorn'un metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin 2012 ve 2014 yılları arasında çekilmiş binlerce çıplak fotoğrafı 'Düşmanlarına' gönderildi.
The Times gazetesinin haberine göre, Sineenat'ın kendisi tarafından çekildiği düşünülen fotoğraflar, Tayland monarşisi hakkında eleştirel makaleler yazan İngiliz gazeteci Andrew MacGregor Marshall'a gönderildi.