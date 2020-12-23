  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Aralık 2020 17:07

Tayland Kralı'nın metresinin çıplak fotoğrafları ortaya saçıldı

Dünyanın en tartışmalı lideri, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin cinsel içerikli fotoğrafları ortaya çıktı.

Tayland Kralı'nın metresinin çıplak fotoğrafları ortaya saçıldı

Evlendikten sadece üç ay sonra, doğum günü için kendisine resmi metres ataması yapan ve koronavirüs salgınının vurduğu ülkesini, salgın sırasında bırakıp haremiyle Alper'deki ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı, halkının tepkisiyle karşı karşıya. Ancak Tayland Kralı bir skandalla daha gündemde.

1/ 17
Tayland Kralı'nın metresinin çıplak fotoğrafları ortaya saçıldı

İngiliz basınında çıkan habere göre Kral Maha Vajiralongkorn'un metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin 2012 ve 2014 yılları arasında çekilmiş binlerce çıplak fotoğrafı 'Düşmanlarına' gönderildi.

2/ 17
Tayland Kralı'nın metresinin çıplak fotoğrafları ortaya saçıldı

The Times gazetesinin haberine göre, Sineenat'ın kendisi tarafından çekildiği düşünülen fotoğraflar, Tayland monarşisi hakkında eleştirel makaleler yazan İngiliz gazeteci Andrew MacGregor Marshall'a gönderildi.

3/ 17
Tayland Kralı'nın metresinin çıplak fotoğrafları ortaya saçıldı

Haberde, fotoğrafların ülkede karşı karşıya kaldığı baskılardan dolayı Japonya'ya kaçmak zorunda kalan akademisyen aktivist Pavin Chachavalpongpun'a da gönderildiği ifade edildi.

4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM