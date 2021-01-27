Tayland kralından bomba karar! Metresini kraliçe yaptı

Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'dan çok konuşulacak bir adım daha geldi. Evlendikten yalnızca üç ay sonra kendisine resmi sevgili atayan Tayland kralının, ülkesi koronavirüs ile mücadele ederken haremiyle lüks bir otele kapanması çok konuşulmuştu. Tayland kralından yine çok tartışılacak bir karar geldi.