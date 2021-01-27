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  3. 27 Ocak 2021 09:28

Tayland kralından bomba karar! Metresini kraliçe yaptı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, metresi Sineenat Wongvajirapakdi’ye 36’ıncı yaş günü hediyesi olarak ikinci kraliçe unvanını verdi.

Tayland kralından bomba karar! Metresini kraliçe yaptı

Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'dan çok konuşulacak bir adım daha geldi. Evlendikten yalnızca üç ay sonra kendisine resmi sevgili atayan Tayland kralının, ülkesi koronavirüs ile mücadele ederken haremiyle lüks bir otele kapanması çok konuşulmuştu. Tayland kralından yine çok tartışılacak bir karar geldi.

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Tayland kralından bomba karar! Metresini kraliçe yaptı

Kraliçe Suthida ile evli dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'ın 'resmi metresi' Sineenat'ın 36'ıncı yaş günü kutlamasındaki yükselişi ülkeye damga vurdu.

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Tayland kralından bomba karar! Metresini kraliçe yaptı

Kral doğum günü hediyesi olarak Sineenat'ı kraliçe mertebesine yükseltti.

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Tayland kralından bomba karar! Metresini kraliçe yaptı

Alman medyasının servis ettiği fotoğraflarda, çiftin başkent Bangkok'taki Wasukri iskelesinde düzenlenen bir Budist töreninde balıkları ve kuşları serbest bıraktığı ve ikisinin de mavi renkte aynı örnek giyindikleri görüldü.

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