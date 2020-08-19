Tayland'da öğrencilerin eylemine damga vuran el işareti
Tayland'da bir aydan fazla süredir devam eden yönetim karşıtı protestolara öğrenciler öncülük ediyor. Protestocular, Açık Oyunları filmindeki direnişin sembolü olan üç parmak selamını kullanıyor.
Hollywood filmi "The Hunger Games" (hangır geyms) "Açlık oyunları"nda baskıya karşı direnişin sembolü olan üç parmak selamını kullanıyorlar. Tepkilerini bu şekilde ortaya koyuyorlar.
Tayland bir aydan fazla süredir yönetim karşıtı gösterilere sahne oluyor. Gösterilere öğrenciler önderlik ediyor.
Öğrenciler, eski junta lideri olan Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın istifasını ve ordunun hazırladığı anayasa yerine yeni bir anayasa yapılmasını istiyor.