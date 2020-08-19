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  3. 19 Ağustos 2020 15:38

Tayland'da öğrencilerin eylemine damga vuran el işareti

Tayland'da bir aydan fazla süredir devam eden yönetim karşıtı protestolara öğrenciler öncülük ediyor. Protestocular, Açık Oyunları filmindeki direnişin sembolü olan üç parmak selamını kullanıyor.

Tayland'da öğrencilerin eylemine damga vuran el işareti

Hollywood filmi "The Hunger Games" (hangır geyms) "Açlık oyunları"nda baskıya karşı direnişin sembolü olan üç parmak selamını kullanıyorlar. Tepkilerini bu şekilde ortaya koyuyorlar.

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Tayland'da öğrencilerin eylemine damga vuran el işareti

Tayland bir aydan fazla süredir yönetim karşıtı gösterilere sahne oluyor. Gösterilere öğrenciler önderlik ediyor.

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Tayland'da öğrencilerin eylemine damga vuran el işareti

Öğrenciler, eski junta lideri olan Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın istifasını ve ordunun hazırladığı anayasa yerine yeni bir anayasa yapılmasını istiyor.

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Tayland'da öğrencilerin eylemine damga vuran el işareti

Protestocuların talepleri arasında erken seçimlere gidilmesi ve muhaliflere yönelik baskılara son verilmesi de var.

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