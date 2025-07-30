Tayland'ı fırtına yıktı geçti: Ölü ve yaralılar var

Ordu yardım çalışmalarına katıldı

Tayland Kraliyet Ordusu, sel bölgelerine çok sayıda personel, bot, iş makinesi ve yardım aracı sevk ederek kurtarma çalışmalarına destek verdi. Askeri birliklerin, karadan ve botlarla ulaşımın zor olduğu bazı hanelere dron aracılığıyla erzak ulaştırdığı görüldü. Ayrıca güvenli bölgelere kurulan barınma alanlarına ulaşamayanlar için askeri seyyar sağlık ekipleri vatandaşlara evlerinde tıbbi müdahalelerde bulundu.