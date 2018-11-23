Tayvan'da tapınakta skandal olay
Tayvan'da Budizm'in önemli temsilcilerinden birisi olarak tanınan Budist rahip Kai Hungtarafından tapınakta düzenlenen grup seks partisi görüntüleri medyaya sızdı.
Görüntülerde sık sık 'Eşimi seviyorum, eşim harika birisi' diyen 29 yaşındaki rahibin çok sayıda kişiyle cinsel ilişkiye girdiği ve uyuşturucu madde kullandığı görülüyor.
Görüntülerin tapınakta görev yapan ve Kai Hung'un eski sevgilisi olduğu söylenen bir başka rahip tarafından medyaya sızdırıldığı aktarıldı.