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  3. 23 Kasım 2018 11:55

Tayvan'da tapınakta skandal olay

Tayvan'da tapınakta skandal olay

Tayvan'da Budizm'in önemli temsilcilerinden birisi olarak tanınan Budist rahip Kai Hungtarafından tapınakta düzenlenen grup seks partisi görüntüleri medyaya sızdı.

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Tayvan'da tapınakta skandal olay

Görüntülerde sık sık 'Eşimi seviyorum, eşim harika birisi' diyen 29 yaşındaki rahibin çok sayıda kişiyle cinsel ilişkiye girdiği ve uyuşturucu madde kullandığı görülüyor.

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Tayvan'da tapınakta skandal olay

Görüntülerin tapınakta görev yapan ve Kai Hung'un eski sevgilisi olduğu söylenen bir başka rahip tarafından medyaya sızdırıldığı aktarıldı.

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Tayvan'da tapınakta skandal olay

Tapınakta araştırma yapan görevliler, rahibin odasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

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