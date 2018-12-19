TB2 SİHA Yunanistan'ı korkuttu
Son yıllarda savunma sanayinde 'yerli ve milli' projelerde imza attığı başarılarla adını dünyaya duyuran Türkiye'nin bu adımlar, çevresinde kimi zamanda sorun yaşadığı ülkelere karşı da çok ciddi anlamda gövde gösterisine dönüşmü
Türkiye ile Yunanistan arasında başta kıta sahanlığı ve Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon gibi farklı konular üzerinden devam eden süreç, Çanakkale'de TB2 SİHA'ların göreve başlamasıyla yeni bir boyut kazandı. Konunun uzmanlarına göre insansız hava araçlarını bölgede konuşlandıran Türkiye, Yunanistan'a karşı hem fiziki hem de psikolojik üstünlüğünü katlayarak artıracak hamleler yapıyor.
Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan Bayraktar TB2 SİHA'larının Çanakkale'de yeni görevlerine başlaması konunun uzmanlarına göre yeni bir dönemin habercisi. Türkiye ve Etki Alanındaki Bölgeler Savunma Analisti Turan Oğuz, Çanakkale'deki bu adımın Ege'nin genelini ve nihayetinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkileri nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.
Ege'de çok büyük bir adım atıldı
Oğuz, Ege'deki bu adımın taktik açıdan son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Bu yılın ilk çeyreğinde ANKA bölgede görev icra edince, Yunanistan karşılık verebilmek için F-16 uçaklarını kaldırmıştı.