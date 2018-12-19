TB2 SİHA Yunanistan'ı korkuttu

Türkiye ile Yunanistan arasında başta kıta sahanlığı ve Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon gibi farklı konular üzerinden devam eden süreç, Çanakkale'de TB2 SİHA'ların göreve başlamasıyla yeni bir boyut kazandı. Konunun uzmanlarına göre insansız hava araçlarını bölgede konuşlandıran Türkiye, Yunanistan'a karşı hem fiziki hem de psikolojik üstünlüğünü katlayarak artıracak hamleler yapıyor.