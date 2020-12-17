TBMM'de koronavirüs önlemleri! Her yer dezenfekte edildi
TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sürerken, görevliler koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yaptı.
TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
Çalışmalara verilen arada Genel Kurul Salonu, görevliler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Bütçe görüşmeleri sırasında tansiyonun sürekli yükseldiği bu günlerde TBMM'de en sakin anlar objektiflere böyle yansıdı.