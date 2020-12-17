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  3. 17 Aralık 2020 19:35

TBMM'de koronavirüs önlemleri! Her yer dezenfekte edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sürerken, görevliler koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yaptı.

TBMM'de koronavirüs önlemleri! Her yer dezenfekte edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

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TBMM'de koronavirüs önlemleri! Her yer dezenfekte edildi

Çalışmalara verilen arada Genel Kurul Salonu, görevliler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

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TBMM'de koronavirüs önlemleri! Her yer dezenfekte edildi

Bütçe görüşmeleri sırasında tansiyonun sürekli yükseldiği bu günlerde TBMM'de en sakin anlar objektiflere böyle yansıdı.

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TBMM'de koronavirüs önlemleri! Her yer dezenfekte edildi

Birbirinden ilginç o anlar da foto muhabirlerinin objektiflerine böyle yansıdı.

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