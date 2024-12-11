TBMM'de kürsüye çıkan CHP'li vekil yüzünü siyaha boyadı

Madenlerin halkın malı olduğunu belirten Müzeyyen Şevkin, yanında getirdiği siyah boya ile yüzünü boyamaya başladı. Şevkin, "Şu karayı Soma'da ölen madenciler için, şu karayı Amasra'da ölen madenciler için, bu karayı İliç'te ölen madenciler için, bu karayı da alnıma sürüyorum koruyamadığımız bütün madencilerimiz için. Bu kara hepimizin alnının karasıdır" dedi. (DHA)