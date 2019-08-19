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  3. 19 Ağustos 2019 12:30

TC kimlik numarasındaki büyük sır

Yeni nesil nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartlarının dağıtımına tüm hızıyla devam ediliyor. TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem barındırıyor. Birçok kişisel veriy

TC kimlik numarasındaki büyük sır

Yeni kimlik kartı tüm hızıyla vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. Peki bu kartların özelliklerini gerçekten ne kadar biliyorsunuz? T.C. kimlik numaranızın ilgili birçok vatandaşın hiç bilmediği gizli bir özelliği var.

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TC kimlik numarasındaki büyük sır

Ancak TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında gizli bir özelliğe de sahip.

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TC kimlik numarasındaki büyük sır

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayı...

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TC kimlik numarasındaki büyük sır

Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunuyor. İlk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı veriyor.

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