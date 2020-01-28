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  3. 28 Ocak 2020 14:58

TCDD'nin yardım treni Elazığ'a ulaştı

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım treni gönderildi.

TCDD'nin yardım treni Elazığ'a ulaştı

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TCDD'nin yardım treni Elazığ'a ulaştı

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin barınmalarına yardımcı olmak amacıyla harekete geçen TCDD, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni, Sakarya'dan Elazığ'a gönderdi. İlk defa kullanılacak olan yardım treni, bu sabah Elazığ Garı'na ulaştı.

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TCDD'nin yardım treni Elazığ'a ulaştı

Elazığ Tren Garı'na ulaşan konaklama treninde, depremde evleri zarar gören aileler yerleştirilecek. İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlarda, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo bulunuyor.

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TCDD'nin yardım treni Elazığ'a ulaştı

Depremzede Tuncay Kavak, doğal bir afet yaşadıklarını belirterek, depremin ardından evlerine giremediklerini, bundan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

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