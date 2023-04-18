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  4. TCG Anadolu'ya büyük ilgi! Sahilde 2 kilometrelik kuyruk oluştu

TCG Anadolu'ya büyük ilgi! Sahilde 2 kilometrelik kuyruk oluştu

İstanbul'da ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Gemiyi görmek isteyen binlerce kişi Sarayburnu'nda 2 kilometre kuyruk oluşturdu.

TCG Anadolu'ya büyük ilgi! Sahilde 2 kilometrelik kuyruk oluştu - Resim: 1

Genç yaşlı çocuk demeden binlerce kişi Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'yu görmek için Sarayburnu'na akın etti. 

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TCG Anadolu'ya büyük ilgi! Sahilde 2 kilometrelik kuyruk oluştu - Resim: 2

Rüzgarlı havaya aldanmadan uzun bekleme sürelerini göze alan vatandaşlar sahil hattında hem balık tuttu hem sıra beklediler. 

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TCG Anadolu'ya büyük ilgi! Sahilde 2 kilometrelik kuyruk oluştu - Resim: 3

O anlar havadan görüntülendi. Sahil boyunca uzayan kalabalığın en net görüntüsü drona yansıdı.

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TCG Anadolu'ya büyük ilgi! Sahilde 2 kilometrelik kuyruk oluştu - Resim: 4

TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da ziyaret edilebilecek.

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