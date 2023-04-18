TCG Anadolu'ya büyük ilgi! Sahilde 2 kilometrelik kuyruk oluştu
İstanbul'da ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Gemiyi görmek isteyen binlerce kişi Sarayburnu'nda 2 kilometre kuyruk oluşturdu.
Genç yaşlı çocuk demeden binlerce kişi Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'yu görmek için Sarayburnu'na akın etti.
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Rüzgarlı havaya aldanmadan uzun bekleme sürelerini göze alan vatandaşlar sahil hattında hem balık tuttu hem sıra beklediler.
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O anlar havadan görüntülendi. Sahil boyunca uzayan kalabalığın en net görüntüsü drona yansıdı.
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TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da ziyaret edilebilecek.
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