TCMB 22 ay sonra faiz indirdi, yabancı bankalar tahminlerini güncelledi

Deutsche Bank: TCMB faiz indirimlerine martta ara verebilir

Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve asgari ücret zammının ardından değerlendirmelerde bulunan yatırım bankası Deutsche Bank, yılın başındaki yüksek enflasyon ivmesi, kış aylarında mevsimsel olarak artan döviz ihtiyacı ve enflasyon görünümüne ilişkin artan belirsizliğe işaret etti.

Yatırım bankası Deutsche Bank, Merkez Bankası'nın son toplantısında aldığı 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından bir değerlendirme yazısı paylaştı.

PPK toplantısında politika faizinin yüzde 47,5 olarak belirlenmiş olmasının 2024 Mart ayından bu yana yüzde 50'lik faiz oranının korunmasının ardından bir gevşeme döngüsünün başlangıcına işaret ettiğine dikkat çeken banka yazısında, "TCMB'nin 2025 yılında PPK toplantı sayısını 12'den 8'e indireceğini duyurması ve böylece gevşeme döngüsü sırasında her bir toplantı başına daha büyük ayarlamalar yapabileceği düşünüldüğünde, bu büyük indirim daha az şaşırtıcı. Buna ek olarak, asgari ücret kararında (geçen yılın aksine) yukarı yönlü bir sürpriz olmaması, TCMB'nin gevşeme döngüsüne biraz daha agresif bir indirimle başlaması için bir başka faktör olabilir” değerlendirmesinde bulundu.