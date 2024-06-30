TCMB ne zaman faiz indirecek? 4 yabancı bankanın tahmini belli oldu

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, TCMB’nin beklentilerine paralel olarak faizi değiştirmeyerek yüzde 50’de tuttuğunu belirten Goldman Sachs analistleri "Yılın 3. çeyreğinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama derinleşince enflasyon beklentilerinin de hızlı biçimde düşmesini bekliyoruz. Yıl sonunda manşet enflasyonun yüzde 36’ya gerileyeceğini öngörüyoruz. İlk faiz indiriminin de 3. çeyreğin sonunda gerçekleşeceği beklentimizi koruyoruz" değerlendirmesini yaptı.