TCMB ne zaman faiz indirecek? 4 yabancı bankanın tahmini belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Goldman Sachs, Barclays, Morgan Stanley ve JPMorgan, faiz indirimi için beklentilerini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, haziran ayında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. TCMB, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikasının sıkılaştırılacağının mesajını verdi.
Faiz kararı sonrası Goldman Sachs, Barclays, Morgan Stanley ve JPMorgan TCMB’nin dünkü faiz kararını ve faiz indirim beklentilerini paylaştı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, TCMB’nin beklentilerine paralel olarak faizi değiştirmeyerek yüzde 50’de tuttuğunu belirten Goldman Sachs analistleri "Yılın 3. çeyreğinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama derinleşince enflasyon beklentilerinin de hızlı biçimde düşmesini bekliyoruz. Yıl sonunda manşet enflasyonun yüzde 36’ya gerileyeceğini öngörüyoruz. İlk faiz indiriminin de 3. çeyreğin sonunda gerçekleşeceği beklentimizi koruyoruz" değerlendirmesini yaptı.
"ERKEN FAİZ İNDİRİMİ GÖRÜLEBİLİR"
Barclays değerlendirmesinde, TCMB’nin bildirisinde şahin tonlamayı sürdürdüğü belirtilen raporda erken indirim olasılığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: