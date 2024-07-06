TCMB'den düşen faizlere müdahale: Mevduat faiz oranları güncellendi
Merkez Bankası'nın attığı adımlarla mevduat faizlerindeki yükseliş sınırlı oldu. 1-3 aylık mevduat faizi oranları yeniden yüzde 59'u aştı. Peki en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte bankaların güncel faiz oranları...
TL vadeli mevduat, 2024'ün en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Birikimlerini TL mevduat faizinde değerlendirenler yüksek kazançlar elde edebiliyor.
TCMB'DEN MEVDUAT FAİZİ ADIMI
TCMB bankalara Türk lirası cinsi finansman sağlamak için gerçekleştirdiği işlemlerin limitlerini aşağı çekti ve bankalararası piyasada Türk lirası likiditesini azaltacak, mevduat faizlerini yükseltecek bir adım atmış oldu.
TCMB tarafından bankalara gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen bir belgeye göre, banka Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı limitlerini yüzde 3’ten yüzde 0,5’e indirdi.
Banka ayrı bir yazı ile kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen Türk lirası karşılığı altın swap piyasası işlemlerine bugünden itibaren son verildiğini duyurdu.
Bu, bankaların TCMB’den lira cinsi borçlanabilecekleri miktarı azaltacak ve dolayısıyla mevduat faizlerinin yükselmesine neden oldu.
MEVDUAT FAİZİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ
Son 1.5 aydır gerileyen mevduat faizleri TCMB'nin attığı adımlarla yükseldi. Buna göre, 1-3 aylık mevduat faizi oranları 28 Haziran haftası itibarıyla yüzde 0.7 puan artışla yüzde 59.17’ye yükseldi.
100 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
Peki en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Bankaların mevduat faizi oranları kaç oldu? 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları...