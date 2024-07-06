TCMB'den düşen faizlere müdahale: Mevduat faiz oranları güncellendi

TCMB'DEN MEVDUAT FAİZİ ADIMI

TCMB bankalara Türk lirası cinsi finansman sağlamak için gerçekleştirdiği işlemlerin limitlerini aşağı çekti ve bankalararası piyasada Türk lirası likiditesini azaltacak, mevduat faizlerini yükseltecek bir adım atmış oldu.

TCMB tarafından bankalara gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen bir belgeye göre, banka Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı limitlerini yüzde 3’ten yüzde 0,5’e indirdi.

Banka ayrı bir yazı ile kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen Türk lirası karşılığı altın swap piyasası işlemlerine bugünden itibaren son verildiğini duyurdu.

Bu, bankaların TCMB’den lira cinsi borçlanabilecekleri miktarı azaltacak ve dolayısıyla mevduat faizlerinin yükselmesine neden oldu.