TCMB'nin faiz kararıyla bankaların konut faizleri de değişti! İşte en düşük faizi isteyen banka...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesiyle birlikte konut kredisi faiz oranları da düşmeye başladı. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e düşürme kararının ardından bankaların konut kredilerinde de yıllık faiz oranı yüzde 2,65'e kadar geriledi... Peki en uygun konut kredisi hangi bankada? İşte 10 yıl vadeli 2 milyon TL'lik konut kredisi için için bankaların kredi faiz oranları...
ALTERNATİF BANK – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.198.509 TL
1 / 9
TEB – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
Toplam Ödeme: 7.114.331 TL
2 / 9
GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 58.296,02 TL
Toplam Ödeme: 7.032.872 TL
3 / 9
KUVEYT TÜRK – KONUT FİNANSMANI
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 58.296,02 TL
Toplam Ödeme: 7.026.232 TL
4 / 9