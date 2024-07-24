TCMB'nin kararı sonrası TL'ye en yüksek faizi veren banka değişti

TCMB'den yapılan açıklamada, temmuz ayında enflasyonda geçici bir artış beklenildiği aktarıldı. Ayrıca hizmet enflasyonu, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının da enflasyonist baskıları sürdürdüğü belirtildi. TCMB'den Temmuz ayı politika faiz kararının duyurulduğu açıklamada, "Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır." denildi.