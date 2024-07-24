TCMB'nin kararı sonrası TL'ye en yüksek faizi veren banka değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün açıkladığı Temmuz ayı faiz kararı ile birlikte 4'üncü kez politika faizine dokunmadı ve sabit bıraktı. TCMB'nin bu kararı sonrasında bankaların Türk Lirası faizlerinde değişiklikler oldu. Peki TL'ye en yüksek faizi hangi banka veriyor ? İşte 250 bin TL üzerinden banka banka mevduat faiz oranları.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında dün toplandı ve Temmuz ayı politika faiz kararı verildi. Buna göre, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'nin Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Ekonomistler, TCMB politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplanmıştı.
TCMB'den yapılan açıklamada, temmuz ayında enflasyonda geçici bir artış beklenildiği aktarıldı. Ayrıca hizmet enflasyonu, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının da enflasyonist baskıları sürdürdüğü belirtildi. TCMB'den Temmuz ayı politika faiz kararının duyurulduğu açıklamada, "Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır." denildi.
TCMB'nin Temmuz ayı politika faiz kararının ardından Türk Lirası mevduatına en yüksek faizi veren banka da değişti. İşte 250 bin TL'lik örnek hesaplamayla banka banka TL faizleri...