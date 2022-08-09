Tebrikler Türkiye! Gizli cennetimizi el birliğiyle katlettik! Korkunç istila kamerada

Gökoğlu, Akdeniz ekosisteminde önemli bir yer tuttuğunu belirttiği akya balıkları için de sevindirici bir haber verdi. Kontrolsüz avlandığı için popülasyonu azalan akya balıklarının av yasağıyla yeniden yavrularını görecek seviyeye geldiklerini söyleyen Gökoğlu, "Av yasağı sayesinde kuzu dediğimiz akya balıklarının popülasyonu da oldukça arttı. Avlanacak boyutlara eriştiğinde 1 kilonun üzerinde olan bu balıklar, çok sevilen ve avlanan türdür. Popülasyonunun artması sevindirici" ifadelerini kullandı.