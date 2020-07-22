Tecavüz zanlılarının yemek yediği masayı yaktı
Dünya, Erzincanlı restoran sahibi Zeynel (Zach) Erdem'i konuşuyor. Erdem, New York’taki ‘75 Main’ isimli restoranında, tecavüzle suçlanan Jeffrey Epstein ve Harvey Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı.
ABD'nin New York şehrindeki Hamptons bölgesinde yer alan ünlü ‘75 Main’ isimli restoranın sahibi olan Erzincanlı Zeynel (Zach) Erdem masa yakma eylemiyle konuşuluyor.
39 yaşındaki Erdem, tecavüzle suçlanan ve hapishanede intihar eden Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein ile halen hapishanede cezasını çeken Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı.
Restoranında ‘sadece pozitif duygular istediğini’ söyleyen Erdem, bu masanın ‘kötü enerji yaydığını’ ifade etti.