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  3. 22 Temmuz 2020 09:40

Tecavüz zanlılarının yemek yediği masayı yaktı

Dünya, Erzincanlı restoran sahibi Zeynel (Zach) Erdem'i konuşuyor. Erdem, New York’taki ‘75 Main’ isimli restoranında, tecavüzle suçlanan Jeffrey Epstein ve Harvey Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı.

Tecavüz zanlılarının yemek yediği masayı yaktı

ABD'nin New York şehrindeki Hamptons bölgesinde yer alan ünlü ‘75 Main’ isimli restoranın sahibi olan Erzincanlı Zeynel (Zach) Erdem masa yakma eylemiyle konuşuluyor.

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Tecavüz zanlılarının yemek yediği masayı yaktı

39 yaşındaki Erdem, tecavüzle suçlanan ve hapishanede intihar eden Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein ile halen hapishanede cezasını çeken Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı. 

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Tecavüz zanlılarının yemek yediği masayı yaktı

Restoranında ‘sadece pozitif duygular istediğini’ söyleyen Erdem, bu masanın ‘kötü enerji yaydığını’ ifade etti.

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Tecavüz zanlılarının yemek yediği masayı yaktı

“Bu masayı her gördüğümde o hasta adamlar aklıma geliyor” diyen Erdem, masayı önce kırdı sonra da üzerine benzin dökerek şaşkın bakışlar arasında yaktı.

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